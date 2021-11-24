Başkan Erdoğan BAE Veliaht Prensi bin Zayid'i kabul etti! İşte masadaki gündem maddeleri
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Veliaht Prens Zayid'i konuk etti. Türkiye ile BAE arasında çeşitli alanlardaki işbirliği ve ortak çalışmaları artırma olanaklarının ele alınması bekleniyor. İşte haberin detayları...
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Türkiye'ye yapılacak üst düzey ziyarette ana gündem maddesi ekonomik yatırımlar olacak.
İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM
Türkiye ve BAE arasında bir süredir soğuk olan ilişkiler yeni bir aşamaya geldi. BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye'ye geldi. Görüşmede büyük ekonomik yatırımlar ve devasa projeler ele alınacak.
HEDEF TİCARET HACMİNİ BÜYÜTMEK
Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Her iki ülkenin hedefi de ticaret hacmini iki katına çıkarmak olacak.
Görüşme tarihi yaklaştıkça, geçmişteki görüş ayrılıklarına rağmen, toplantıdan olumlu sonuçlar çıkacağına dair beklentiler ağırlık kazanıyor. Toplantıdan önce, BAE kaynakları, ülkenin kurucusu Şeyh Zayed döneminden bu yana katılımcı projelere devam edildiği ve siyasi gerilimlerin BAE'nin yararlı projelere olan bağlılığını değiştirmediği mesajını verdi.
OLUMLU KATKILAR YAPACAK BAŞLIKLAR MASADA
BAE Veliaht Prensinin yıllar sonra Türkiye'ye yapacağı ziyarette yıpranan ilişkilerin onarılması ve ekonomik ilişkilerin artması ilk hedef olarak görülüyor.
Ancak toplantıda ülkelerin ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra bütün bir bölgenin siyasi, ekonomik ve güvenlik konularında da olumlu katkılar yapabilecek başlıklar masada olacak.
İKİ ÜLKE DE OLUMLU
BAE ile Türkiye arasındaki soğuk ilişkiler, yaklaşık on yıldır, bazı konulardaki siyasi yorum farklılıklarından ileri geliyor; ancak iki ülkede ilişkileri düzeltme konusunda olumlu bir tavra sahip. Gelişecek yeni işbirliğinin, iki ülkenin de ekonomisine olumlu katkı yapacağı ön görülüyor.
Ankara ziyaretinde BAE, Türkiye ile daha derin ekonomik bağlar hedefliyor ve yatırımını çeşitlendirmek istiyor. Kasım sonunda Dubai'de iki ülke arasında ortak bir iş forumu da düzenlenecek ve ülkenin iş dünyası toplanacak.
GENİŞ İŞ BİRLİKLERİNE ZEMİN HAZIRLAMASI BEKLENİYOR
Yaklaşan toplantının; ülke ilişkilerini normalleştirmesine, mega projelere, farklı sektörlerden yatırımların artmasına ve geniş çaplı iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.
"TÜRKİYEMİZE HAYIRLI HABERLERLE DÖNÜYORUZ"
Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizin ihracatını, istihdamını artırmak için BAE'de görüşmeler yaptık. Türkiyemize hayırlı haberlerle dönüyoruz." ifadelerini kullandı.
BAE EKONOMİ BAKANI MARİ'DAN "TÜRKİYE İLE EKONOMİK İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR" VURGUSU
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, ülkesi ile Türkiye arasında güçlenmeye devam eden ekonomik ilişkilerin, farklı alanlarda yeni ortaklıklar kurma yönünde büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Mari, Dubai'de düzenlenen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
BAE ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini söyleyen Mari, bunun ticaret ve yatırım başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki farklı alanlarda yeni ortaklıklar oluşturma yönünde büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.
Türkiye ile BAE'nin ekonomi, ticaret ve yatırımın hemen hemen tüm alanlarında güçlü ortaklıklarla birbirine bağlı olduğunu aktaran Mari, "Bugün de iki ülke arasında sürdürülebilir ekonomik ortaklıkta yeni bir dönem başlatıyoruz." dedi.
Haberde ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2019'a göre yüzde 21 artış gösterdiği, 2021'in ilk yarısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 arttığı kaydedildi.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİ ARTIRMA PLANI
WAM'ın haberine göre, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi ve Bakan Muş'un katılımıyla gerçekleştirien Türkiye-BAE Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, iki ülke arasında petrol dışındaki ticareti çeşitlendirme ve ticaret hacmini artırmaya yönelik bir çalışma planı üzerinde mutabakat sağlandı.
BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zuyudi, iki ülkenin stratejik konumuna dikkati çekerek, Türk ürünlerinin Orta Doğu, Asya ve Afrika ülkelerine ulaşması açısından BAE'nin köprü görevi görebileceği gibi BAE ürünlerinin de Avrupa ve bazı Asya ülkelerine ulaşması yönünde Türkiye'nin önemli bir pazar olduğuna işaret etti.
Zuyudi, ülkesindeki ekonomik gelişmelere ve projelere dikkati çekerek, Türk firmalarına bu gelişmelerden yararlanmaları çağrısında bulundu.
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunması bekleniyor.
YATIRIMLAR ARTACAK
ADQ ile Türkiye Varlık Fonu ayrıca Türkiye'deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulmasına yönelik bir mutabakat muhtırasını da imzalayacak.
Abu Dabi Liman Şirketi ile imzalanacak bir diğer iş birliği anlaşması da liman ve lojistik yatırımlarına ilişkin olacak.
Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında da iki ülke borsaları arasında iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalanacak.
ADQ, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de stratejik iş birliği anlaşması imzalayacak.
Söz konusu anlaşma, Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsayacak.
SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ
ADQ'nun Kalyon Holding'le enerji, altyapı ve ulaştırma alanlarında, CCN Group'la da sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalayacağı öğrenildi.
Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el Cabir, bu ziyaretin temel amacının ticareti ve iş ortaklığını artırarak, sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak olduğunu belirtmişti.
Sultan el Cabir, Türkiye ile enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans, turizm konularının yanı sıra iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği konularında iş birliğini ilerletmek istediklerini vurgulayarak, daha fazla yatırım ve iş birliği için yeni hedefler belirlemeye hazır olduklarını ifade etmişti.
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