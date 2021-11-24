Başkan Erdoğan BAE Veliaht Prensi bin Zayid’i kabul etti! İşte masadaki gündem maddeleri

İKİ ÜLKE DE OLUMLU

BAE ile Türkiye arasındaki soğuk ilişkiler, yaklaşık on yıldır, bazı konulardaki siyasi yorum farklılıklarından ileri geliyor; ancak iki ülkede ilişkileri düzeltme konusunda olumlu bir tavra sahip. Gelişecek yeni işbirliğinin, iki ülkenin de ekonomisine olumlu katkı yapacağı ön görülüyor.

Ankara ziyaretinde BAE, Türkiye ile daha derin ekonomik bağlar hedefliyor ve yatırımını çeşitlendirmek istiyor. Kasım sonunda Dubai'de iki ülke arasında ortak bir iş forumu da düzenlenecek ve ülkenin iş dünyası toplanacak.

GENİŞ İŞ BİRLİKLERİNE ZEMİN HAZIRLAMASI BEKLENİYOR

Yaklaşan toplantının; ülke ilişkilerini normalleştirmesine, mega projelere, farklı sektörlerden yatırımların artmasına ve geniş çaplı iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.



