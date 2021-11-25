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Son dakika: Merkez Bankası'ndan BAE ile yapılan anlaşmalar hakkında açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
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Son dakika: Merkez Bankası’ndan BAE ile yapılan anlaşmalar hakkında açıklama

Son dakika haberleri... Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülkenin merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile imzalanan Mutabakat Zaptı Anlaşması kapsamında, iki banka arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlandığı açıklandı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" denildi.

İLETİŞİM BAŞKANI AÇIKLADI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan görüşmesine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahyan'ı kabul ettiğini kaydeden Altun, "Bu ziyaret, devletimizin bölgesel barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını kanıtlayan önemli bir ziyaret oldu. Ticaret, enerji ve çevre alanlarında imzalanan ikili anlaşmalar ekonomik ilişkilerimizi geliştirecektir. Ayrıca, bu anlaşmaların çok ihtiyaç duyulan iş birliği hedefini daha da ileriye taşımasını temenni ediyoruz. Türkiye bölgede istikrar ve barış için her zaman önemli bir güç olacaktır. Özel şirketler arasındaki anlaşmaların yanı sıra borsalarımız ve liman yönetimlerimiz arasındaki yatırım anlaşmaları da ekonomik profilimizi güçlendirecektir. Önümüzdeki yıllarda ticari ilişkilerimizi geliştirmek en büyük önceliğimiz olacaktır. Türkiye ve BAE, ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz" dedi.

İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Türkiye ve BAE arasında bir süredir soğuk olan ilişkiler yeni bir aşamaya geldi. BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye'ye geldi. Görüşmede büyük ekonomik yatırımlar ve devasa projeler ele alınacak.

HEDEF TİCARET HACMİNİ BÜYÜTMEK

Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Her iki ülkenin hedefi de ticaret hacmini iki katına çıkarmak olacak.

Görüşme tarihi yaklaştıkça, geçmişteki görüş ayrılıklarına rağmen, toplantıdan olumlu sonuçlar çıkacağına dair beklentiler ağırlık kazanıyor. Toplantıdan önce, BAE kaynakları, ülkenin kurucusu Şeyh Zayed döneminden bu yana katılımcı projelere devam edildiği ve siyasi gerilimlerin BAE'nin yararlı projelere olan bağlılığını değiştirmediği mesajını verdi.

İKİ ÜLKE DE OLUMLU

BAE ile Türkiye arasındaki soğuk ilişkiler, yaklaşık on yıldır, bazı konulardaki siyasi yorum farklılıklarından ileri geliyor; ancak iki ülkede ilişkileri düzeltme konusunda olumlu bir tavra sahip. Gelişecek yeni işbirliğinin, iki ülkenin de ekonomisine olumlu katkı yapacağı ön görülüyor.

Ankara ziyaretinde BAE, Türkiye ile daha derin ekonomik bağlar hedefliyor ve yatırımını çeşitlendirmek istiyor. Kasım sonunda Dubai'de iki ülke arasında ortak bir iş forumu da düzenlenecek ve ülkenin iş dünyası toplanacak.

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