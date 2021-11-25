Son dakika: Merkez Bankası’ndan BAE ile yapılan anlaşmalar hakkında açıklama

HEDEF TİCARET HACMİNİ BÜYÜTMEK

Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Her iki ülkenin hedefi de ticaret hacmini iki katına çıkarmak olacak.

Görüşme tarihi yaklaştıkça, geçmişteki görüş ayrılıklarına rağmen, toplantıdan olumlu sonuçlar çıkacağına dair beklentiler ağırlık kazanıyor. Toplantıdan önce, BAE kaynakları, ülkenin kurucusu Şeyh Zayed döneminden bu yana katılımcı projelere devam edildiği ve siyasi gerilimlerin BAE'nin yararlı projelere olan bağlılığını değiştirmediği mesajını verdi.