Birleşik Arap Emirlikleri’nden önemli ziyaret! BAE Prensi Muhammed bin Zayed Türkiye’ye geliyor | İşte Zayed’in çantasındaki başlıklar

BAE her fırsatta Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini ifade ediyor. Bu kapsamda Zayed'in çantasında olası yatırımlar da olacak. Başkan Erdoğan ile bu başlıkları görüşmüş olacaklar.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Bu kapsamda bir basın toplantısı da düzenlemesi bekleniyor Çarşamba günü. Ancak henüz programların saati netlik kazanmış değil. Şu an için ziyaretin resmiyet kazandığını biliyoruz.