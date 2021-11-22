Birleşik Arap Emirlikleri’nden önemli ziyaret! BAE Prensi Muhammed bin Zayed Türkiye’ye geliyor | İşte Zayed'in çantasındaki başlıklar
Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed'in Türkiye ziyareti netleşti. Zayed, Çarşama günü kalabalık bir heyetle Ankara'da olacak. Gündemde hangi konular var? Zayed'in çantasında hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek. BAE Prensi Muhammed bin Zayed, kalabalık bir heyetle Çarşama günü Ankara'da olacak.
Peki gündemde hangi konular var? Zayed'in çantasında hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Önce resmi karşılama töreni düzenlenecek. Ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleşecek. Akşam da bir aksilik olmazsa eğer çalışma yemeği planlanacak.
10 YIL SONRA BİR İLK
İki isim de yaklaşık 10 yıldır yüz yüze hiç görüşmemişlerdi. En son ziyaret Zayed tarafından 2012 yılının Şubat ayında Türkiye'ye yapılmıştı. O zamandan bu zamana dönem dönem ikili ilişkiler gerilmiş tansiyonlar yükselmiş ancak ikili görüşmeler kapsamında olmasa bile heyetler arası temasların sürdürülebilir olması için çalışmalar yapılmıştı.
Geçtiğimiz Ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye'ye gelmişti ve Başkan Erdoğan ile görüşerek hem küresel hem de bölgesel konular ele alınmış ve aynı şekilde de yatırımlar üzerinde anlaşmalar yapılmıştı.
ÇANTASINDA HANGİ BAŞLIKLAR VAR?
Bin Zayed'in çantasında ekonomi başlıkları dikkatleri çekiyor. Çünkü İran üzerinden Türkiye'ye yönelik bir ticaret koridoru oluşturmak istiyorlar. Dolayısıyla yaklaşık 20 gün süren ticaret koridorunun 6 ile 8 güne kadar düşürülmesi hedefleniyor. Bu en önemli gündem başlıklarından bir tanesi olacak.
Aynı zamanda BAE Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişim gösteren firmalarıyla yakından ilgileniyor. Sağlık sektöründeki gelişmeler de BAE'nin örnek aldığı gelişmeler arasında. Bu kapsamda Türkiye'den iş birliği talep etmeyi düşünüyorlar.
BAE her fırsatta Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini ifade ediyor. Bu kapsamda Zayed'in çantasında olası yatırımlar da olacak. Başkan Erdoğan ile bu başlıkları görüşmüş olacaklar.
BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
Bu kapsamda bir basın toplantısı da düzenlemesi bekleniyor Çarşamba günü. Ancak henüz programların saati netlik kazanmış değil. Şu an için ziyaretin resmiyet kazandığını biliyoruz.
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