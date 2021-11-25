SON DAKİKA | İtalya’da Covid-19 aşısı yaptırmayanlara kritik kısıtlamalar geldi | İtalya Başbakanı Mario Draghi tek tek açıkladı

Draghi, "Komşu ülkelerdeki durumun çok ciddi olduğunu görüyoruz ve İtalya'daki durumun da yavaş yavaş ama sürekli kötüleştiğini görüyoruz" dedi.

EKONOMİ VURGUSU

Draghi, "İtalyanların geçtiğimiz yıl elde ettiklerini korumaya çalışmak için ihtiyatlı olmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak 2020'de ekonomik durgunluğa neden olan ülke çapındaki karantina uygulamasından kaçınılmasını gereğini vurguladı.