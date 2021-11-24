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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BAE'ye gidecek

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Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BAE’ye gidecek

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Aralık ayında BAE'ye ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anlaşma imza töreninde, gazetecilere açıklama yaptı.

ABU DABİ'YE KRİTİK ZİYARET

İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini söyledi.

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