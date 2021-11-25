SON DAKİKA: Interpol Başkanlığına BAE'den Ahmed Nasser Al Raisi seçildi
Son dakika haberi... Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasser Al Raisi seçildi. İcra Komitesi Avrupa Kıtası üyeliğine ise Türkiye'nin adayı İnterpol Dairesi Başkanı Selçuk Sevgel seçildi.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Interpol'ün 89'uncu Genel Kurul Toplantısı, başkan ve delege seçimleri tamamlandı.
3 gün süren toplantıda yapılan seçimler sonucunda İnterpol Başkanlığı'na delegelerin yüzde 69.9 oyunu alan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi seçildi.
İcra Komitesi Avrupa Kıtası üyeliğine ise Türkiye'nin adayı İnterpol Dairesi Başkanı Selçuk Sevgel seçildi.
Toplantının kapanış konuşmasını yapan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Kıymetli delegeler, dünyanın göz bebeği dokusu tarihi ve büyüleyici dokusuyla ülkemizin şehri İstanbul'da, Türk misafirperverliğini yapmaktan sizleri bu kadim şehirde ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyetimde bir kez daha ifade etmek isterim. Umarım ülkemizden ve İstanbul'dan güzel hatıralarla ayrılıyorsunuzdur. Pandemi döneminde İnterpol Genel Kurulunun bu kadar geniş kapsamlı ve yoğun katılımlı olarak sorunsuz bir şekilde düzenlenmesine tüm meslektaşlarım ile organizasyonda emeği geçenlere sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
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