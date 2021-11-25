Rapor açıklandı! Dünyada her 11 dakikada 1 kadın öldürülüyor





KADINLAR EVLERİNDE ÖLDÜRÜLÜYOR

Raporda, 2020'de dünya çapındaki tüm cinayet kurbanlarının büyük çoğunluğunun erkek veya erkek çocuklar olduğu ve aynı zamanda kamusal alandaki cinayet kurbanlarının çocuğunun yine erkekler olduğu belirtildi. Kadın cinayetlerinin kamusal ve özel alanlardaki dağılımındaki farka göre, kadınların en çok kendi evleri gibi özel alanlarda öldürüldükleri belirtilen raporda, birlikte oldukları partnerler veya diğer aile üyeleri tarafından işlenen tüm cinayetlerin yüzde 58'inde, kurbanların kadın veya kız çocuğu olduğu ifade edildi.