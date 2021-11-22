Türkiye Afrika'ya SİHA ve HÜRKUŞ satacak! Anlaşma sağlandı
Afrika'da terör örgütleriyle mücadele içinde olan Nijer, Türkiye ile iletişime geçti. Nijer, El Kaide ve DEAŞ gibi örgütlere karşı Türk kuşlarını istiyor. Türkiye, Nijer'e Bayraktar TB2 SİHA, eğitim uçağı HÜRKUŞ ve zırhlı araçlar satma konusunda anlaşma sağladı.
Türkiye, Nijer'e Bayraktar TB2 SİHA, eğitim uçağı HÜRKUŞ ve zırhlı araçlar satma konusunda anlaşma sağladı.
Nijer'in SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araçları komşu ülke Mali'den gelip saldırılar düzenleyen El-Kaide ve DEAŞ militanlarına karşı kullanması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefonda yaptığı görüşmede bu ülke ile yapılan savunma sanayi ihaleleri de gündeme geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından önceki gün yapılan açıklamada, söz konusu görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındığı belirtilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nijer'in Türkiye'den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını dile getirdiği aktarılmıştı.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Nijerli yetkililer, bu ülkenin Türkiye'den SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araç satın alma planlarını teyit etti.
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