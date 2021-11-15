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Türk İHA'ları için tarihi hamle! İHA'larda kullanılabilecek AESA SAR için tarih verildi

Türk İHA'ları düşmanlara korku salarken, savunma sanayi gelişim çalışmalarına devam ediyor. İHA'nın gözünü üretecek olan ASELSAN'dan bir proje daha geldi. İHA'larda kullanılabilecek AESA SAR Podu Sistemi'ni için çalışmalara başlandı. Türk İHA'larının gücüne güç katmak için çalışan mühendisler tarih de verdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:15
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Türk İHA’ları için tarihi hamle! İHA’larda kullanılabilecek AESA SAR için tarih verildi

Türkiye'nin dünya çapında hayranlıkla izlenen İHA'ları için yeni çalışmalar devam ediyor. ASELSAN İHA'larda kullanılabilecek AESA SAR Podu Sistemi'ni geliştiriyor. ASELSAN, AESA SAR Podu Sistemi'nin testlerine başlanacak tarihi açıkladı. Peki AESA SAR Podu Sistemi'nin görevi ne olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk İHA’ları için tarihi hamle! İHA’larda kullanılabilecek AESA SAR için tarih verildi

İHA İÇİN GELİYOR

ASELSAN firması tarafından geliştirilmekte olan AESA SAR Podu Sistemi (Synthetic Aperture Radar) hafif yapısı ve boyutuyla insansız hava araçlarında kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. İnsansız hava araçlarının (İHA) Silah Lançerine takılarak kullanılabilmektedir.

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Türk İHA’ları için tarihi hamle! İHA’larda kullanılabilecek AESA SAR için tarih verildi

AESA SAR Podu Sistemi'nin 2022 yılında testlerine başlaması beklenmektedir.

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Türk İHA’ları için tarihi hamle! İHA’larda kullanılabilecek AESA SAR için tarih verildi

Genel Özellikleri:

Aktif Faz Dizinli SAR Radarı

Hafif ve Kompakt Pod Yapısı

Düşük Güç Tüketimi

MAM-L Mühimmatı ile Uyumlu Ağırlık ve Hacimde Pod Yapısı

Kanat Altına Monte Edilebilir Pod Yapısı Sayesinde Optik Sistemlerle Birlikte Kullanılabilirlik

Taktik İHA, Helikopter ve Sabit Kanatlı Uçaklara Entegre Edilebilirlik

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Türk İHA’ları için tarihi hamle! İHA’larda kullanılabilecek AESA SAR için tarih verildi

30.000 ft İrtifaya Kadar Çalışabilirlik

Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme MTCBF

Dahili INS/GPS

Dahili Veri Kayıt Birimi

Stripmap (Şerit Görüntüleme), Spotlight (Nokta Görüntüleme), GMTI (Hareketli Hedef Tespiti), DMTI (Yaya Tespiti), CCD (Faz Uyumlu Değişiklik Tespiti), Deniz Arama, ISAR Modları