Türk İHA'ları için tarihi hamle! İHA'larda kullanılabilecek AESA SAR için tarih verildi

Türk İHA'ları düşmanlara korku salarken, savunma sanayi gelişim çalışmalarına devam ediyor. İHA'nın gözünü üretecek olan ASELSAN'dan bir proje daha geldi. İHA'larda kullanılabilecek AESA SAR Podu Sistemi'ni için çalışmalara başlandı. Türk İHA'larının gücüne güç katmak için çalışan mühendisler tarih de verdi.