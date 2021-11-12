ASELSAN Türk İHA’ları için imza attı! Üretim zamanı

İkinci Karabağ Harekatı kapsamında SİHA'ların başarısı sonrasında daha önce Kanada'dan tedarik edilen sistemler için ambargoyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Bayraktar, "1 ay gibi sürede ASELSAN kameralarının entegrasyonu yapıldı ve bu kameralar hem ülkemize teslim edildi hem de 5 ülkeye ihraç edildi. Bazen kötü gibi gördüğümüz şeylerde ülkemiz lehine iyi sonuçlar çıkıyor. İnşallah durmadan ilerleyerek, bu sistemleri daha da geliştirerek, olgunlaştırarak dünyanın en iyi teknolojilerini ortaya koyacağız. Bu tür ürünler sadece SİHA ile değil, kendi başına da ihraç edilebilir hale gelecek." dedi.