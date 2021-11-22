Suriye’deki kirli oyunu İngiliz basını yazdı! DEAŞ ile PKK işte böyle yakalandı

TERÖRİSTLER 8 BİN DOLAR KARŞILIĞI BIRAKILDI

Verilen ifadelere göre kuzeydoğu Suriye'deki hapishanelerde tutulan 10 bini aşkın DEAŞ mensubunun, para karşılığı salıverildikleri öğrenildi. Resmi belgelere dayanan ifadelere göre SDG, tutuklu bulunan DEAŞ'lı teröristlerin herhangi bir yargılama olmaksızın serbest bırakılması karşılığında DEAŞ'tan para aldı.

Mahkumları bırakmak için kişi başı 8 bin dolar talep eden terör örgütü, para karşılığı serbest bıraktıkları terör örgütü mensuplarına belge de imzalattı. Buna göre salıverilmelerinin şartı olarak o dönemde YPG tarafından kontrol edilen bölgeleri terk etme zorunluluğunun da aralarında bulunduğu maddelerde, 'yeniden silahlı bir örgüte katılmama' şartı da yer aldı.

İngiliz gazeteye konuşan iki eski tanık, kendilerinin de bu anlaşma ve para karşılığında salıverildikten sonra El Hol Kampı'nda bulunan aileleriyle yaşamaya gittiklerini açıkladı. 2019 yılına kadar DEAŞ terör örgütü çatısı altında olduklarını itiraf eden teröristlerin bu ifadeleri, kirli iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.