Suriye'deki kirli oyunu İngiliz basını yazdı! DEAŞ ile PKK işte böyle yakalandı
Suriye'de çok sayıda terör eylemlerine imza atan PKK-DEAŞ arasındaki ittifak, İngiliz basınında yer aldı. The Guardian gazetesi, eli kanlı örgütlerin arasındaki iş birliğini manşetine taşıdı. Gizli tanık ve belgelere ulaşan İngiliz basını, DEAŞ ile PKK'nın para karşılığında teröristlerini serbest bıraktığını yazdı.
Daha önce de defalarca kez gündeme gelen, terör örgütü PKK/YPG çatısı altında faaliyet gösteren Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile DEAŞ arasındaki ittifak, bu kez İngiliz basınına konu oldu.
TANIKLAR KONUŞTU
PKK/YPG terör örgütü güdümü altında bulunan Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol Kampı'nda tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarının, YPG terör üyeleri ile çeşitli anlaşmalar sağladığı ortaya çıkmıştı. SDG tarafından sağlanan anlaşmada, kampta bulunan DEAŞ'lıların üç ay süreyle eğitime tabi tutulmasının ardından eğitimi bitirmeyi takip eden üç yılda SDG bünyesinde faaliyet göstereceği bilgileri kanıtlanmıştı.
Teslim olan teröristlerin itiraflarıyla gündeme gelen bu kirli ittifak, bu kez de İngiliz basını tarafından gündeme getirildi.
İngiliz The Guardian, hazırladığı özel dosyada Suriye'de terör örgütlerinin iş birliğini manşete taşıdı.
The Guardian'a konuşan iki eski DEAŞ mensubu, SDG tarafından kontrol edilen hapishanelerdeki rüşvet skandalını anlattı.
TERÖRİSTLER 8 BİN DOLAR KARŞILIĞI BIRAKILDI
Verilen ifadelere göre kuzeydoğu Suriye'deki hapishanelerde tutulan 10 bini aşkın DEAŞ mensubunun, para karşılığı salıverildikleri öğrenildi. Resmi belgelere dayanan ifadelere göre SDG, tutuklu bulunan DEAŞ'lı teröristlerin herhangi bir yargılama olmaksızın serbest bırakılması karşılığında DEAŞ'tan para aldı.
Mahkumları bırakmak için kişi başı 8 bin dolar talep eden terör örgütü, para karşılığı serbest bıraktıkları terör örgütü mensuplarına belge de imzalattı. Buna göre salıverilmelerinin şartı olarak o dönemde YPG tarafından kontrol edilen bölgeleri terk etme zorunluluğunun da aralarında bulunduğu maddelerde, 'yeniden silahlı bir örgüte katılmama' şartı da yer aldı.
İngiliz gazeteye konuşan iki eski tanık, kendilerinin de bu anlaşma ve para karşılığında salıverildikten sonra El Hol Kampı'nda bulunan aileleriyle yaşamaya gittiklerini açıkladı. 2019 yılına kadar DEAŞ terör örgütü çatısı altında olduklarını itiraf eden teröristlerin bu ifadeleri, kirli iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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