Taliban kadınların oynadığı dizilerin televizyonlarda gösterilmesini yasakladı

Açıklamada, bireylere yönelik hakaret içeren programlarında da yayından kaldırılması istendi.

Peygamberler ve sahabelerin rolünün yer aldığı drama ve dizileri yayınlamanın yasak olduğu belirtilen açıklamada, ülkede hala bazı televizyon kanallarının İslam ilkeleri ve Afgan geleneklerine aykırı programlar yayınladığı öne sürüldü.

Taliban, iktidarda olduğu 1990'larda da Afganistan'da televizyon yayınını tamamen yasaklamıştı.