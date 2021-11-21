Dünyanın en iyi İHA test sistemini Türk mühendisler geliştirdi! Güney Kore ABD İHA’ları için Türkiye’yi istiyor

Bu konuda dünyanın en iyisi olan sistem şu bilgiler verildi:

"Bu basınç sistemini kendimiz yaptık. Dünyada tek ve şu anda en ileri teknoloji bu. Diğer ülkelerde bu tür testler motorun hava basıncı kısılarak yapılıyor. Bizimki ise motor üstündeki tüm parçaları test ediyor. Mesela diğer sistemde test edilip '...bin fitte çalışır" denilen bir İHA o yüksekliğe çıkıldığında çalışmayabiliyor. Çünkü onlar sadece motoru test ediyor. Oysa o yükseklikte moturun üstündeki parçaların buna nasıl tepki verebileceği görülmüyor."