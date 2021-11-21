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Dünyanın en iyi İHA test sistemini Türk mühendisler geliştirdi! Güney Kore ABD İHA'ları için Türkiye'yi istiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2021
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Dünyanın en iyi İHA test sistemini Türk mühendisler geliştirdi! Güney Kore ABD İHA’ları için Türkiye’yi istiyor

Türkiye'nin dünya tarafından takdir gören İHA'ları referans olmaya devam ediyor. ABD'den İHA alan Güney Kore, Türk mühendislerin geliştirdiği İHA test sistemini kullanmak istiyor. Türkiye'nin geliştirdiği İHA test sistemi dünyanın en iyisi konumunda.

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri geçen günlerde Eskişehir'e gidip TEİ (TUŞAŞ Motor Sanayi) tesislerinde incelemede bulundu. Milletvekillerine kurum yetkilileri ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından brifing verildi, yapılan çalışmalar tek tek gösterildi.

"ABD VERMESE DE SORUN OLMAZ"

Geliştirilen teknolojiler ve çalışmalar Türkiye'nin savunma sanayinde ne kadar ilerlediği bir kez daha ortaya koydu.

F-35'ler ve F-16 tartışmalar gündeme getirildiğinde kurum yetkilileri, Türkiye'nin önümüzdeki yıl tamamlamayı hedeflediği ilk savaş uçağı Milli Muharip Uçağı (MMU) hakkında bilgi de verildi. Yetkililer "ABD bunları vermese de sorun olmaz. Kendi savaş uçağımızı yapabilecek durumdayız" dediler.

TÜRKİYE İHA-SİHA TESTLERİNDE DE LİDER

Türkiye'nin onlarca ülkeye sattığı İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı Hava Araçlarının testleri konusunda dünyada öncü olduğu ortaya çıktı. İHA ve SİHA'ların motorlarının test etmek için Türk mühendislerin geliştirdiği ve sadece Türkiye'nin sahip olduğu sistem de milletvekillerine gösterildi.

Bu konuda dünyanın en iyisi olan sistem şu bilgiler verildi:

"Bu basınç sistemini kendimiz yaptık. Dünyada tek ve şu anda en ileri teknoloji bu. Diğer ülkelerde bu tür testler motorun hava basıncı kısılarak yapılıyor. Bizimki ise motor üstündeki tüm parçaları test ediyor. Mesela diğer sistemde test edilip '...bin fitte çalışır" denilen bir İHA o yüksekliğe çıkıldığında çalışmayabiliyor. Çünkü onlar sadece motoru test ediyor. Oysa o yükseklikte moturun üstündeki parçaların buna nasıl tepki verebileceği görülmüyor."

"KORE BİZE TEST ETTİRECEK"

Yetkililer, Güney Kore'nin ABD'den aldığı İHA'ları çalıştırmakta sıkıntı yaşadığını belirtip, "Kendi sistemleri ile test ettikleri için '.. yükseklikte çalışır' demişler. O yüksekliğe çıktığında İHA uçmamış. Çünkü motorun üstündeki parçalarda sıkıntı yaşanmış. Güney Kore şimdi aldığı İHA'ların testini bize yaptırmak istiyor" dedi.

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