20 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Depremlerin ardından ortaya çıktı: ABD’nin batırdığı gemiler volkan patlamasıyla su yüzeyine çıktı

Depremlerin ardından ortaya çıktı: ABD’nin batırdığı gemiler volkan patlamasıyla su yüzeyine çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
ABONE OL
Depremlerin ardından ortaya çıktı: ABD’nin batırdığı gemiler volkan patlamasıyla su yüzeyine çıktı

İkinci Dünya Savaşı sırasında Iwo Jima Muhaberesi esnasında, ABD’nin batırdığı 24 Japon nakliye gemisi, Suribachi yanardağının aktifleşmesinin ardından yüzeye çıktı. Hemen hemen 20 bin kişinin hayatını kaybettiği tarihin en kanlı muharebelerinden birinin akabinde ABD adayı 1968’e kadar işgal etti. Bunun ile beraber, Japonya'nın en riskli yanardağlarından biri olan Suribahci'de büyük bir patlama olabileceği uyarısı yapıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı savaşlarından biri olan Iwo Jima Muharebesi esnasında batan 20'nin üzerinde gemi, Japonya'nın en riskli yanardağlarından birinde oluşan sarsıntıların ardından su yüzüne çıktı.

İWO JİMA MUHABERESİ

19 Şubat 1945 - 26 Mart 1945 tarihlerinde Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iwo Jima adlı küçük bir adada Japon İmparatorluğu ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir çatışma meydana geldi. 1945 yılı Şubat ayında Amerikan birlikleri Japon ana vatanından sadece bin 200 km uzaktaki bir adaya toplanmıştı. Ancak, Japon ana vatanının istilası için hayati önem taşıyan 2 havaalanına sahipti.

21 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD, deniz ve hava kuvvetleri üstünlüğü ile kuşattığı adayı Japonlara ağır kayıp verdirerek aldı. Japonlar bu küçücük adaya asker yığdı, tüneller ve mağaralar kazdı. Ama hiçbiri ABD deniz güçlerinin açtığı ateşten kurtulamadı. Çatışma esnasında her iki taraftan yaklaşık 21 bin kişi hayatını kaybetti.

Japon televizyonu All Nippon News'ten alınan uydu fotoğrafları, savaşın ikinci bölümünde ABD Donanması tarafından ele geçirilen 24 Japon nakliye gemisinin kalan gövdelerini gösteriyor.

GEMİLER VOLKANİK KÜLLERİN ÜSTÜNE OTURDU

Bununla birlikte Suribachi Yanardağı'ndan gelen sismik aktivite nedeniyle, özellikle adanın batı kesiminde deniz yatağı yükselmeye başladı. Aktivite sonucunda batık gemiler volkanik küllerin üzerine oturdu.

ABD tarafından batırılan gemiler İkinci Dünya Savaşı esnasında aynı zamanda asker ve malzeme taşıyan diğer gemileri korumak için dalgakıran olarak kullanılmıştı. Ada, Japonya anakarasına yapılan saldırıdan önce ABD'nin istila haritalarında Brown Beach olarak geçiyordu.

1968'DE GERİ VERİLDİ

Diğer taraftan, günümüzde adadan yaşayan hiç kimse yok. Ancak, 1968'de ABD tarafından iade edildikten sonra Japon ordusu tarafından geri alındı.

ABD Deniz Piyadeleri'nin savaş sırasında Amerikan bayrağını Iwo Jima'ya diktiğini gösteren İkinci Dünya Savaşı fotoğraıf ise , Iwo Jima Savaşı sırasında Suribachi Yanardağı'nın zirvesinde çekilmişti.

BÜYÜK BİR PATLAMA OLABİLİR

Japonya hükümetinin Volkanik Araştırmalar ve Geliştirme Merkezi müdürü Setsuya Nakada, "Küller, çevredeki bölgelere yayıldı, bu da volkanik aktivitenin henüz azalmadığını gösteriyor. 'Iwo Jima'da büyük bir patlamanın meydana gelme olasılığı var" diye konuştu.

10 METRE YÜKSELDİ

Öte yandan, Oregon Eyalet Üniversitesi'nden alınan verilere göre, Iwo Jima'da en son 1982'de meydana gelen en az 10 patlama oldu. Üniversite, sismik aktivite nedeniyle 1952'den bu yana adada en az 10 metre yükselme olduğunu tespit etti.

EN RİSKLİ 10 VOLKANDAN BİRİ

169 metre yüksekliğindeki Suribachi Yanardağı, Japonya'daki en tehlikeli 10 volkandan biri olarak listeleniyor. Ağustos ayında uydu fotoğrafları, Güney Iwo Jima Adası'nın yaklaşık 5 km kuzeyinde bulunan sualtı Fukutoku-Okanoba yanardağının patladığı anı yakaladı. Bu, Ogasawara takımadası zincirinde ortaya çıkan yeni bir ada ile sonuçlandı.

TOKYO SARSILDI

Ekim ayının başlarında ise bölgede meydana gelen 6.1 büyüklüğünde bir deprem Tokyo'yu sarstı, binaların sallanmasına ve trafiğin durmasına neden oldu.

Japonya, Güneydoğu Asya ve Pasifik havzası boyunca uzanan yoğun bir sismik aktivite yayı olan Pasifik 'Ateş Çemberi' üzerinde oturuyor. Ülke düzenli olarak depremlerden etkileniyor ve binaların güçlü sarsıntılara dayanabilmesini sağlamak için katı inşaat yönetmeliklerine sahip.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA