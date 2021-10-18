Balayı kanlı bitti! Yenli evli çiftin başına gelenler dehşete düşürdü

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA BOMBA PATLADI

Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan gruba müdahale etti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bu korkunç olaya, Birinci Dünya Savaşı sırasında toprağa gömülen bir bombanın, kamp ateşinin etkisiyle tetiklenerek patlaması olduğunu açıkladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralıların arasında bulunan, gelin Lidiia'nın erkek kardeşi ise hayatını kaybetti.

Lidiia ise, sol gözüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle görme yetisini büyük oranda kaybetti. Elleri yanan ve bacakları parçalanan Lidiia'nın başından ayrılmayan eşi Varga ise olayın şokunu atlatamadıklarını belirtti.