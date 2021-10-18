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Balayı kanlı bitti! Yenli evli çiftin başına gelenler dehşete düşürdü

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
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Balayı kanlı bitti! Yenli evli çiftin başına gelenler dehşete düşürdü

Yeni evli çiftin başından geçen korkunç olay, sosyal medyada oldukça ses getirdi. İngiltere’nin Berkshire bölgesinde yaşamını sürdüren Lidiia Makarchuk ile Norbert Varga, kıydıkları nikahtan sonra keyifli bir balayı geçirmek için arkadaşlarıyla beraber Ukrayna’da doğanın içinde bir rotayı seçti. Orman içindeki açık arazide kamp yapan 12 kişilik arkadaş grubunun tatili ise faciayla sonlandı.

Kan donduran korkunç olay, Ukrayna'da yaşandı. İngiltere'nin Berkshire bölgesinde yaşamını sürdüren 31 yaşındaki Lidiia Makarchuk, 43 yaşındaki Norbert Varga ile dünya evine girdi. Kıydıkları nikahtan sonra keyifli bir balayı geçirmek isteyen yeni evli çift, bu ilginç planlarını gerçekleştirmek için Ukrayna'yı seçti.

BALAYI KANLI BİTTİ

Ukrayna'nın Macaristan sınırı yakınlarında bulunan Karpat Dağları'nda yer alan bir ormana gitmeye karar veren çift, arkadaşlarını da yanlarına alarak yola çıktı.

Aralarında yeni gelin Lidiia Makarchuk'ın erkek kardeşinin de bulunduğu 12 kişilik kalabalık grup, dağın eteklerinde bulunan ormanda kamp kurdu.

Muhteşem bir doğa içinde eğlenmeye başlayan kalabalık grubu ise, korkunç bir son bekliyordu.

Kamp alanında geçirecekleri ilk gecede grup, eğlenmek ve bir şeyler pişirmek için büyük bir ateş yaktı.

KORKUNÇ GÜRÜLTÜYLE SARSILDI

İlerleyen saatler boyunca, büyüyen kamp ateşinin başında eğlenmeye devam eden grupta bulunan damat Norbert Varga, bu keyifli anları fotoğraflamak için çadırına gitti. Burada bulunan fotoğraf ekipmanlarını hazırlamaya başladığı sırada ise, kulakları sağır eden korkunç bir gürültüyle sarsıldı.

ÇIĞLIKLARA KOŞTU

Yaşadığı şokun etkisiyle sarsılan Varga, duyduğu çığlıklarla ateş başına koştu. Varga, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

ARKADAŞLARINI KANLAR İÇERİSİNDE GÖRDÜ

Korkunç bir patlamanın gerçekleştiği ateş başında bulunan grup üyeleri, kanlar içinde kalmıştı.

Eşi Lidiia'nın kanlar içinde olduğunu gören Varga, acil yardım ekiplerine haber verdi.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA BOMBA PATLADI

Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan gruba müdahale etti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bu korkunç olaya, Birinci Dünya Savaşı sırasında toprağa gömülen bir bombanın, kamp ateşinin etkisiyle tetiklenerek patlaması olduğunu açıkladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralıların arasında bulunan, gelin Lidiia'nın erkek kardeşi ise hayatını kaybetti.

Lidiia ise, sol gözüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle görme yetisini büyük oranda kaybetti. Elleri yanan ve bacakları parçalanan Lidiia'nın başından ayrılmayan eşi Varga ise olayın şokunu atlatamadıklarını belirtti.

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