Son dakika: Rusya’dan flaş NATO kararı! Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı

Moskova'daki NATO enformasyon bürosunun faaliyetlerine de son verdiklerini belirten Lavrov, açıklamasında 'NATO'nun eylemlerine yanıt olarak, baş askeri temsilcinin çalışmaları da dahil olmak üzere ittifaktaki daimi misyonumuzun çalışmalarını askıya alıyoruz' ifadelerine yer verdi.