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Son dakika: Rusya'dan flaş NATO kararı! Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
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Son dakika: Rusya’dan flaş NATO kararı! Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı

Son dakika haberine göre Rusya NATO'daki misyonunu gelecek aydan itibaren askıya alacağını açıkladı. Açıklama, Dışişleri Bakanı Lavrov tarafından yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov yaptığı açıklamada, Moskova'nın NATO misyonunu askıya alma kararı verdiğini duyurdu.

Lavrov gazetecilere verdiği demeçte, 'Askeri temsilcimizin çalışmaları da dahil olmak üzere NATO'daki resmi misyonumuzun çalışmalarını 1 Kasım'dan itibaren askıya alıyoruz' dedi.

Moskova'daki NATO enformasyon bürosunun faaliyetlerine de son verdiklerini belirten Lavrov, açıklamasında 'NATO'nun eylemlerine yanıt olarak, baş askeri temsilcinin çalışmaları da dahil olmak üzere ittifaktaki daimi misyonumuzun çalışmalarını askıya alıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Moskova'daki bilgi ofisi, NATO ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirmek için 2001 yılında Moskova'da kurulmuştu.

NATO daha önce, Rus misyonunun sekiz çalışanının akreditasyonunu iptal ettiğini ve Rusya Federasyonu için akreditasyon sayısını 10'a indirdiğini duyurmuştu.


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