Boşanmak istemeyen kocanın pompalı dehşeti kamerada

1 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Kocası tarafından cadde ortasında pompalı tüfekle kovalanan ve boş arazi içerisinde vurularak ağır yaralanan Ayten E'nin 1 gün önce yine eşi Mesut E., ile tartışarak kavga ettiği iddia edildi. Ayten E'nin 1gün önce yaşadığı kavga sonrası polis ekiplerini arayarak yardım istediği belirtildi. Ayten E'nin çağırdığı polis ekipleri tarafından alındığı ve kocası Mesut E'den şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.