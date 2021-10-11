Boşanmak istemeyen kocanın pompalı dehşeti kamerada
Adıyaman’da kendisinden boşanmak isteyen karısını arazide pompalı tüfekle kovalayan koca, eşine tüfekle ateş açtı. Kan donduran anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerindeki boş arazide iki çocuk babası Mesut E., iddialara göre kendisinden ayrılmak isteyen eşi Ayten E., ile arasında tartışma çıktı. Sokak ortasında yaşanan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.
EŞİNİ POMPALIYLA KOVALADI
Mesut E., yanında getirdiği pompalı tüfeği eşi Ayten E'ye doğrulttu. Bu sırada korku ve paniğe kapılan Ayten E., kocası Mesut E'den kaçmaya çalıştı. 2 çocuk sahibi eşi Ayten E'yi boş arazi içerisine kadar kovalayan Mesut E., burada tüfeği ateşlemeye başladı. 5 el ateş eden Mesut E., eşinin kanlar içerisinde yere yığılması sonrası olay yerinden hızla kaçtı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Yaşanan dehşet anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Mesut E., pompalı tüfekle kayıplara karışırken vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayten E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ayten E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu vücuduna çok sayıda saçma isabet ettiği öğrenildi.
1 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Kocası tarafından cadde ortasında pompalı tüfekle kovalanan ve boş arazi içerisinde vurularak ağır yaralanan Ayten E'nin 1 gün önce yine eşi Mesut E., ile tartışarak kavga ettiği iddia edildi. Ayten E'nin 1gün önce yaşadığı kavga sonrası polis ekiplerini arayarak yardım istediği belirtildi. Ayten E'nin çağırdığı polis ekipleri tarafından alındığı ve kocası Mesut E'den şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
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