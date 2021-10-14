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Denizli'de korkunç olay: Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti! Kendisini böyle savundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, birlikte yaşadığı sevgilisi Dilek K.'nin kullandığı cipin üzerinden geçmesiyle yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Dilek K., kavga ettiklerini, alkolün etkisiyle Avcı'ya çarptığının farkında olmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 16:01
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Denizli’de korkunç olay: Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti! Kendisini böyle savundu

Olay, Zeytinköy Mahallesi, 4069 Sokak'ta, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Evli, 1 çocuk babası Murat Avcı, sevgilisi Dilek K.'nin, kullandığı 35 MRT 34 plakalı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi.

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Denizli’de korkunç olay: Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti! Kendisini böyle savundu

İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşçu, haraket etti. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek K., yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti. Dilek K., cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra durdu.

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Denizli’de korkunç olay: Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti! Kendisini böyle savundu

Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi Avcı'yı fark eden Dilek K., çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi.

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Denizli’de korkunç olay: Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti! Kendisini böyle savundu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi, Murat Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Denizli’de korkunç olay: Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti! Kendisini böyle savundu

Polis, Dilek K,'yi gözaltına aldı. 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen Dilek, polisteki ifadesinde kavga ettikleri belirtip, alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi.