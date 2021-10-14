14 Ekim 2021, Perşembe
Denizli'de korkunç olay: Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti! Kendisini böyle savundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, birlikte yaşadığı sevgilisi Dilek K.'nin kullandığı cipin üzerinden geçmesiyle yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Dilek K., kavga ettiklerini, alkolün etkisiyle Avcı'ya çarptığının farkında olmadığını söyledi.
Giriş Tarihi: 14.10.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 16:01
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