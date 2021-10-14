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Kağıthane'de akılalmaz olay! Cadde ortasında silahla dehşet saçtı
Çağlayan'da silahlı saldırgan, çevrede bulunan vatandaşlara aldırış etmeden aracını trafik ortasında bırakıp güpegündüz bir iş yerine kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, olay yerinden kaçan "Japon" lakaplı saldırgan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Giriş Tarihi: 14.10.2021 10:33Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 10:34