Kağıthane’de akılalmaz olay! Cadde ortasında silahla dehşet saçtı

Olay, önceki hafta Cuma günü saat 08.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, insan ve araç yoğunluğunun yaşandığı caddede aracını durduran silahlı şahıs, bir anda aşağıya inip kimseye aldırış etmeden güpegündüz içerisinde avukatlık bürolarının ve derneğin olduğu iş yerine kurşun yağdırdı.