ABD ve Fransa ile anlaşan Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Artık eski Türkiye yok
ABD ve Fransa ile anlaşmalar imzalayan Yunanistan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, günümüzün Türkiye'sinin 20 yıl önceki hatta NATO'ya 1952'de katılan ülke olmadığını belirterek, "Türkiye, son teknoloji NATO dışı silahlar satın alıyor, Batı'dan bağımsız nükleer reaktör inşa ediyor, Suriye ve Libya'da müttefik olmayan güçlerle işbirliği yapıyor" ifadelerini kullandı.
Kathimerini gazetesine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkanı Senatör Bob Menendez'in Türkiye karşıtı tutumunu değerlendirdi.
"KENDİ SİLAHLARINI GELİŞTİRİYORLAR"
Dendias, "Senatör Menendez, Türkiye karşısında duruşunu net sergiliyor. Öte yandan ABD yönetimindeki bazı yetkililer, hedeflerinin Türkiye'yi kaybetmemek olduğunu söylüyorlar. Fakat bu yaklaşımın modası geçti. Türkiye, son teknoloji NATO dışı silahlar satın alıyor, Batı'dan bağımsız nükleer reaktör inşa ediyor, Suriye ve Libya'da müttefik olmayan güçlerle işbirliği yapıyor. Günümüzün Türkiye'si 20 yıl önceki Türkiye değil ve hatta NATO'ya 1952'de katılan ülke değil" ifadesini kullandı.
"AMACIMIZ TÜRKİYE'Yİ KARŞIMIZA ALMAK DEĞİL"
Dendias, "ABD ile yaptığımız anlaşma doğrudan bir üçüncü partiye ya da Türkiye'ye karşı değil. Elbette Türkiye kendisini saldırgan taraf olarak görmüyorsa. Genişlemeci, Neo-Osmanlı ve İslam merkezli tutumu sayesinde bütün yakın komşularından uzaklaştı. Bunda gerçekten ders çıkarılması gereken bir başarı var: Bir ülke birkaç yılda onlarca yıldır kurduğu ilişkileri nasıl yıkabildi" dedi.
Dendias ayrıca, Yunanistan'ın Türkiye'yi karşısına almak ya da onu uzaklaştırmak gibi bir amacı olmadığını da dile getirdi.
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