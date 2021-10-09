Hatay’da satırlı dehşet: Genç kadına defalarca vurdu! Korkunç anlar kamerada





Hatay Valiliği, tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Saldırganın yakalandığı, yaralı kadının da hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen açıklamada, "Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayı ile ilgili, Valiliğimizce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 08.10.2021 saat 16.00 sıralarında Antakya ilçemizde gerçekleştiği, şüphelinin emniyet birimlerimizin çalışmaları sonucunda yakalandığı, şiddete maruz kalan vatandaşımızın hayati tehlikesi olmadığı anlaşılmıştır. Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini sıfır tolerans ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

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