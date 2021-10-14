İngiltere’de kriz büyüyor: İki enerji şirketi daha iflas etti

bp'den yapılan açıklamada "Uzun süredir devam eden önemli çalışmalara rağmen, bp'nin bu ilişkiyi sürdürmesinin artık ticari olarak uygun olmadığı sonucuna vardık ve bu zor kararı aldık." ifadesi yer aldı.

İflas eden Pure Planet'ın 235 bin, Colorado Energy'nin ise 15 bin müşterisi, Ofgem tarafından alternatif enerji şirketlerine yönlendiriliyor.

Ofgem'den yapılan açıklamada ise son haftalarda küresel ölçekte doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın enerji şirketleri üzerinde daha önce benzeri görülmemiş bir baskı oluşturduğu kaydedildi.