İngiltere'de kriz büyüyor: İki enerji şirketi daha iflas etti
İngiltere'de son dönemde artan tedarik krizi; perakende, imalat ve enerji sektörlerine yayılarak ülke ekonomisini sarsmaya devam ediyor. İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, bp'nin yüzde 24 hisse payına sahip olduğu Pure Planet ve Colorado Energy'nin faaliyetlerini durdurarak iflas bildiriminde bulunduğunu açıkladı. Söz konusu şirketle birlikte ülkede eylül ayının başından bu yana iflas eden enerji şirketi sayısı 11'e yükselmiş oldu. Öte yandan koronavirüs salgını etkisiyle 49 İngiliz perakende şirketi iflas etti, 3 bin 140 mağaza kapandı, on binlerce kişi işini kaybetti.
İFLAS EDEN ENERJİ ŞİRKETİ SAYISI 11 OLDU
Ofgem'den yapılan açıklamada British Petroleum'un (bp) yüzde 24 hisse payına sahip olduğu Pure Planet ve Colorado Energy adlı şirketlerin faaliyetlerini durdurarak iflas bildiriminde bulundukları belirtildi.
Söz konusu şirketlerle birlikte, ülkede eylül ayının başından bu yana iflas eden enerji şirketi sayısı 11'e yükselmiş oldu.
İFLAS AÇIKLAMASI
Pure Planet, yaptığı iflas açıklamasında, faturalardaki üst limit sınırlaması nedeniyle artan enerji maliyetlerini müşterilerine yansıtamadığı için mevcut durumun "sürdürülemez" olduğunu bildirdi.
Açıklamada, İngiliz hükümetinin ve denetim kuruluşu Ofgem'in enerji şirketlerinden maliyetin altında satış yapmasını beklediği, bp'nin ise şirketten desteğini çekme kararı aldığı ifade edildi.
bp'den yapılan açıklamada "Uzun süredir devam eden önemli çalışmalara rağmen, bp'nin bu ilişkiyi sürdürmesinin artık ticari olarak uygun olmadığı sonucuna vardık ve bu zor kararı aldık." ifadesi yer aldı.
İflas eden Pure Planet'ın 235 bin, Colorado Energy'nin ise 15 bin müşterisi, Ofgem tarafından alternatif enerji şirketlerine yönlendiriliyor.
Ofgem'den yapılan açıklamada ise son haftalarda küresel ölçekte doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın enerji şirketleri üzerinde daha önce benzeri görülmemiş bir baskı oluşturduğu kaydedildi.
2 MİLYON MÜŞTERİYE HİZMET VERİYORDU
İngiltere'de eylül ayının başından bu yana iflas eden 11 enerji şirketi (Avro Energy, People's Energy, Greensupplier Ltd, Utility Point, Igloo, PFP Energy, Symbio, MoneyPlus Energy, Enstroga, Pure Planet ve Colorado Energy) toplamda İngiliz pazarında yaklaşık 2 milyon müşteriye hizmet veriyordu.
Ofgem, ülkede iflas eden enerji şirketlerinin müşterini hizmetin aksamaması için otomatik olarak başka bir enerji şirketine geçiriyor.
ENERJİ FATURALARINDA ÜST LİMİT UYGULANIYOR
Denetim kuruluşu Ofgem, 2019 yılının ocak ayında bu yana ülkedeki tüketicilerin haklarını korumak için enerji faturalarında üst limit uyguluyor.
Ülkede son dönemde hızla artan enerji maliyetlerini faturalardaki üst limit uygulaması nedeniyle müşterilerine doğrudan yansıtamayan enerji şirketleri faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor.
Ofgem, enerji faturalarındaki üst fiyat limitini bu ay başında yüzde 12 artırılarak 1277 sterline yükseltilmişti.
İngiliz araştırma şirketi Cornwall Insight tarafından 7 Ekim'de yapılan açıklamada, enerji faturalarındaki üst limitin gelecek yılın nisan ayında yıllık 1277 sterlinden 1660 sterline yükselebileceğini belirtilmişti.
İNGİLİZ HÜKÜMETİ ÇÖZÜM ARAYIŞINDA
İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng daha önce artan doğal gaz talebi karşısında arzın yetersiz kalması nedeniyle ülkede oluşan yüksek fiyat krizini çözüme ulaştıracakları vaadinde bulunmuştu.
Kwarteng, artan doğal gaz fiyatlarını üst fiyat sınırı uygulaması nedeniyle doğrudan tüketicilere tam olarak yansıtamayan büyük çaplı enerji şirketlerine kredi desteği sağlanmasının bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini söylemişti.
İNGİLTERE'DE SALGIN ETKİSİ: 49 ŞİRKET İFLAS ETTİ, 61 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI
İngiltere'de ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak resesyona girmesinin ardından çok sayıda restoran ve perakende mağazası kepenk indirdi. Perakende Araştırmaları Merkezi'nin (SRR) verilerine göre, yılın başından 5 Ağustos'a kadar 49 İngiliz perakende şirketi iflas etti. Bu iflaslar sonucu toplam 3 bin 140 mağaza kapandı, 61 bin 230 kişi işini kaybetti.
İngiliz hükümeti, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik yaralarını sarabilmek için kamu harcamalarını artırsa da zor durumda olan perakende mağazaları teker teker kapanıyor.
Perakende Araştırmaları Merkezi'nin (SRR) verilerine göre, yılın başından 5 Ağustos'a kadar 49 İngiliz perakende şirketi iflas etti. Bu iflaslar sonucu toplam 3 bin 140 mağaza kapandı, 61 bin 230 kişi işini kaybetti.
İngiltere'de karantina tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 15 Haziran'da mağazalarını yeniden açan şirketlerin büyük çoğunluğu şubelerinin bir kısmını kapatarak küçülmeye gitti.
Özellikle başkent Londra'da salgından korunmak için insanların evlerinden çalışması, kafe, restoran ve perakende mağazalarına olan talebi azaltıyor.
İngiliz perakende sektöründe Debanhams, Monsoon, Quiz, Victoria's Secret, Aldo, Johnsons Shoes, Antler, Oasis, Warehouse, Cath Kidston, Autonomy of Clothing, Lombok, Birghthouse, Laura Ashley, Hawkin's Bazaar, Ashbury Furniture ve Beales gibi çok sayıda şirket iflas bayrağını çekmiş durumda.
RESTORANLARA 522 MİLYON STERLİNLİK DESTEK
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, geçen ay, restoran ve kafelerin desteklenmesi ve tüketici talebinin artırılması için pazartesi, salı ve çarşamba günleri dışarıda yemek yiyenlerin kişi başı 10 sterline kadar devlet tarafından desteklenmesi yönünde bir program başlatmıştı.
Son verilere göre, "Dışarıda Ye ve Yardım Et" adlı program kapsamında yaklaşık 100 milyon kez yemek yendi. İngiliz hükümeti ise program kapsamında restoranlara 522 milyon sterlinlik destek verdi.
Programın geçen ayın sonunda tamamlanmasıyla bu ayın başında itibaren restoran ve kafelerin nispeten boş olduğu, halkın indirimsiz yemeğe rağbet etmediği dikkati çekti.
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