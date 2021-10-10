İngiltere’de enerji ve kaynak sıkıntısı sonrası fabrikalar kapanabilir! Hükümet yardım taahhüdünde bulunmadı

"İŞİMİZ KURTARMAK DEĞİL"



Tüketicilerin bu kış enerji fiyat üst sınırında bir değişiklik görmeyeceğini söyleyen Kwanteg, "Halihazırda mevcut desteğimiz var ve bunun bizi bu durumu aşmak için yeterli olup olmadığını görmek istiyoruz" dedi.



Kwarteng, gaz için ödeme yapamayan fabrikaların kapanmak zorunda kalıp kalmayacağına yönelik yaptığı bir açıklamada, bu durumun ticari bir karar olduğunu ve şirketler için "herhangi bir rakam" taahhüt etmeyeceğini belirtti. Kwarteng, "İşimiz kurtarma değil, arz güvenliğini sağlamak, odaklandığımız iş bu" diye konuştu.

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