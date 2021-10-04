İngiltere'de akaryakıt krizi | Ordu devreye girdi! Kuyruk devam ediyor
İngiltere'de TIR sürücüsü eksikliği akaryakıt dağıtımını aksattı. Bu sebeple hafta içinde benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuştu. Krizi çözebilmek için hükümet orduyu devreye soktu. Askeri personel bugünden itibaren ülkedeki akaryakıt istasyonlarına benzin dağıtmaya başlayacak. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.
TESLİMATLAR BAŞLADI
Bir hafta boyunca tankerleri ve benzin istasyonlarının depolarını nasıl dolduracaklarını öğrenen askerler, ilk teslimatları bu sabah yapacak.
Ayrıca, 300'e kadar yabancı akaryakıt tankeri sürücüsü de mart ayının sonuna kadar İngiltere'de çalışmak üzere çok kısa sürede göreve başlayacak.
PETROL İSTASYONLARININ YÜZDE 26'SINDA NE BENZİN NE DE DİZEL BULUNUYOR
İngiltere'de yapılan bir araştırmada, petrol istasyonlarının en az yüzde 26'sında ne benzin ne de dizel bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
Kriz, önceki hafta BP ve Tesco Alliance'ın ülke çapında ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedarikin kesintiye uğradığını açıklamasının ardından başlamıştı.
Açıklama sonrası istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı istasyonlarda akaryakıt bitmişti. Sorunun çözümü için kısa süreli olarak askerlerden yararlanacağı açıklanmıştı.
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