ABD'de dikkat çeken araştırma! En etkili koronavirüs aşısı belli oldu
ABD’de üçüncü doz olarak da adlandırılan güçlendirici koronavirüs aşıları üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Ülkede onaylanan adenovirüs temelli tek dozluk Johnson and Johnson ile mRNa temelli iki dozluk Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları ile yapılan çalışmada, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının güçlendirici dozunu olan kişilerin en yüksek antikor seviyesine sahip olduğu belirtildi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan ve üçüncü doz olarak da bilinen güçlendirici doz aşılar üzerine ABD'de yeni bir araştırma gerçekleştirildi.
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı biyomedikal ve halk sağlığı alanlarında araştırmalar yapan Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ülkede onaylanan adenovirüs temelli tek doz Johnson & Johnson, mRNa temelli iki doz Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının güçlendirici dozlarının etkileri incelendi.
458 yetişkin üzerinde yapılan "karıştırma ve eşleştirme" çalışmasında, kişiler her kombinasyon uygulanarak çeşitli aşıların güçlendirici dozlarını aldı.
Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısını olanlar ikinci doz olarak Pfizer-BioNTech veya Moderna aşısı olurken, İki doz mRNA aşısı olanlar, üçüncü doz olarak ya yeniden mRNA ya da Johnson & Johnson aşısı uygulandı.
İKİ İLA DÖRT HAFTA SONRA ANTİKOR SEVİYELERİ ÖLÇÜLDÜ
Ulusal Sağlık Enstitüleri, güçlendirici dozlarını olan kişilerin iki ila dört hafta sonra antikor seviyeleri ölçülürken, güçlendirici doz olarak Pfizer-BioNTech ve Moderna aşısı olan kişilerin en yüksek antikor seviyesine sahip olduğu belirtildi.
Çalışmada ayrıca Moderna veya Pfizer-BioNTech aşısı olan kişilerin üçüncü doz olarak iki aşıyı da tercih edebileceği aktarıldı.
'FARKLI AŞILARI OLMAK AVANTAJLAR SUNABİLİR'
Araştırmacılar, "Bu veriler, bir aşının güçlendirici olarak onaylanması veya yetkilendirilmesi durumunda, birincil Covid-19 aşılama rejiminden bağımsız olarak bir bağışıklık tepkisinin oluşacağını gösteriyor" derken, "Farklı aşıları olma stratejileri, mevcut aşılarla elde edilen korumanın genişliği ve uzun ömürlülüğü açısından avantajlar sunabilir" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Devletten para yağmuru! 763-991-1.797 TL yardım veriliyor! İhtiyacı olanlara yardım eli…
- Netflix'ten açıklama! Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 dizisi 3. yeni sezon gelecek mi? Son durum belli oldu
- Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…
- SGK'ya başvurmak yetiyor! 12.037 liraya varan devlet katkısı veriliyor! Bu şartlara dikkat!
- Efsane Cuma ne zaman? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İndirim tarihleri...
- Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında?
- Kral Kaybederse konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman çıkacak?
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Uzmanından "Elinizi çabun tutun" uyarısı! Bu senenin sonuna kadar...
- Hedef Holding halka arz hangi bankalarda? Hedef halka arz eşit mi oransal mı?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları...
- 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret zam tahmini! En az yüzde 20 beklentisi…
- Dolar kuru 14 Ekim 2021! Bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru ile güncel dolar ve euro fiyatı!