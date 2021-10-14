ABD’de dikkat çeken araştırma! En etkili koronavirüs aşısı belli oldu

İKİ İLA DÖRT HAFTA SONRA ANTİKOR SEVİYELERİ ÖLÇÜLDÜ

Ulusal Sağlık Enstitüleri, güçlendirici dozlarını olan kişilerin iki ila dört hafta sonra antikor seviyeleri ölçülürken, güçlendirici doz olarak Pfizer-BioNTech ve Moderna aşısı olan kişilerin en yüksek antikor seviyesine sahip olduğu belirtildi.