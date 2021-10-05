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İngiltere’deki benzin krizinin perde arkasındaki üçlü: Kovid-19, Brexit ve vergi yasası

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın TIR sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından, benzin istasyonlarında yaşanan akaryakıt krizi ve araç kuyrukları devam ediyor. Akar yakıt sıkıntısını gidermek için ordu devreye girdi. Peki krizin nedeni ne? İşte krizin perde arkasındaki üçlü...

Giriş Tarihi: 05.10.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 10:31
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İngiltere’deki benzin krizinin perde arkasındaki üçlü: Kovid-19, Brexit ve vergi yasası

İngiltere'de akaryakıt istasyonları ve market raflarında yaşanan kıtlığın perde arkasında 'Ağır vasıta şoförü' arzındaki hızlı düşüş yatıyor.

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İngiltere’deki benzin krizinin perde arkasındaki üçlü: Kovid-19, Brexit ve vergi yasası

Brexit'le İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışından sonra, AB ülkesi ağır vasıta şoförleri, ülkeye giremeyince ve üstüne Kovid-19 salgını kısıtlamaları eklenenince kriz kendini hissettirmeye başladı.

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İngiltere’deki benzin krizinin perde arkasındaki üçlü: Kovid-19, Brexit ve vergi yasası

Yılbaşı arifesinde tedarik zinciri kırılan İngiltere'deki ağır vasıta şoför sıkıntısı; İngiltere ekonomisine ilk olarak benzin istasyonlarında kuyruk, süpermarketlerde boş raflar ve kapalı restoranlar olarak yansıdı.

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İngiltere’deki benzin krizinin perde arkasındaki üçlü: Kovid-19, Brexit ve vergi yasası

Diğer yandan Karayolu Taşımacılığı Birliği (RHA), büyük nakliye firmalarının vergi yasası IR35'in yaşanan krizin ana nedeni olarak gördüğünü vurguladı.

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İngiltere’deki benzin krizinin perde arkasındaki üçlü: Kovid-19, Brexit ve vergi yasası

100.000 ŞOFÖR AÇIĞI VAR
Karayolu Taşımacılığı Birliği (RHA), şoför azlığına dair rapor hazırlayarak pandemi sebebiyle şoför açığını 60 binin üzerinde tahmin ettiklerini ancak Brexit dahil birkaç faktörün birleşmesiyle hali hazırda ülkedeki ağır vasıta şoför açığının 100 bini bulduğunu belirtti.