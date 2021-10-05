İngiltere’deki benzin krizinin perde arkasındaki üçlü: Kovid-19, Brexit ve vergi yasası

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın TIR sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından, benzin istasyonlarında yaşanan akaryakıt krizi ve araç kuyrukları devam ediyor. Akar yakıt sıkıntısını gidermek için ordu devreye girdi. Peki krizin nedeni ne? İşte krizin perde arkasındaki üçlü...