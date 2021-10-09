İngiltere’de benzinden sonra gıda krizi! Halk yiyecek bulamıyor

İngiltere'de yakıttan sonra bir kriz daha patlak verdi. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) dayandırılan verilere göre; son haftalarda İngilizlerin bazı temel gıdaları alamadığı belirtildi. Endişeye kapılan halkın, yiyecek stoklamaya başladığı kaydedildi.

BENZİN KRİZİ SÜRÜYOR

İngiliz silahlı kuvvetler personelinin, 4 Ekim'den bu yana benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlamasına rağmen, istasyonlarındaki sorun halen devam ediyor.