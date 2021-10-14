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Nijer'de camiye alçak saldırı! 10 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Nijer’de camiye alçak saldırı! 10 kişi hayatını kaybetti

Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bir camiye namaz vakti motosikletlerle gelen saldırganlar cemaate ateş açtı. Teröristlerin alçak saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bir camiye teröristlerce düzenlenen saldırıda 10 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Nijer, Mali ve Burkina Faso sınırında yer alan Abankor köyünde bir cami teröristlerce saldırıya uğradı.

Namaz vakti motosikletlerle gelen saldırganlar cemaate ateş açtı.

Terör saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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