Son dakika: Beyaz Saraydan sosyal medya şirketleri hakkında flaş açıklama! Facebook Whatsapp Instagram...
Son dakika... Facebook, Whatsapp, Instagram'da yaşanan çöküş sonrası Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğunu açıkladı.
Psaki, günlük basın toplantısında, Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarını yorumladı.
Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongrenin gündeminde olduğunu vurgulayan Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık." değerlendirmesinde bulundu.
Psaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.
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