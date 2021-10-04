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Son dakika: Whatsapp Instagram ve Facebook'a erişim sağlanamıyor! Whatsapp Instagram ve Facebook çöktü mü? Whatsapp mesajları neden iletilmiyor?

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Son dakika: Whatsapp Instagram ve Facebook’a erişim sağlanamıyor! Whatsapp Instagram ve Facebook çöktü mü? Whatsapp mesajları neden iletilmiyor?

Dünya genelinde sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor. Türkiye genelinde 18.44 itibarıyla kullanıcılar üç platforma da ulaşamazken konuya ilişkin ilk resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından geldi. Bakanlık yaşanan sorunun Türkiye özelinde olmadığını duyururken problemin global olduğunu vurguladı. Whatsapp ise yaptığı son dakika açıklamasında en kısa sürede kullanıcılarına bir güncelleme sunacağını duyurdu. Facebook tarafından yapılan açıklamada ise "En kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi. Whatsapp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? İşte detaylar...

Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor. Söz konusu sitelere Türkiye saatiyle 18.44 itibariyle erişim sorunu yaşanıyor.

WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA: EN KISA SÜREDE GÜNCELLEME GÖNDERECEĞİZ

Konuyla ilgili olarak WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ: DÜNYA GENELİNDE ERİŞİM SORUNU YAŞANMAKTA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

ŞİMDİ DE TWITTER

Instagram, Whatsapp ve Facebook'un çökmesinin ardından Twitter da bazı bölgelerde yavaşladı.

FACEBOOK'TAN İLK AÇIKLAMA

Facebook'un İletişim Direktörü Twitter'dan yaptığı açıklamada "En kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM: BİZİMLE KALIN

Instagram tarafından yapılan açıklamada "Instagram ve arkadaşları biraz zor zamanlar geçiriyor ve bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın." ifadeleri kullanıldı.

FACEBOOKDOWN ETİKETİ GÜNDEM OLDU

İlk bildirimlerin gelmesinden kısa bir süre sonra, #facebookdown hashtag'i Twitter'da trend oldu ve dünyanın farklı yerlerinden kullanıcılar bağlantı sorunları bildirdi.

BİR GÖNDERİ PAYLAŞILAMIYOR

Dünya üzerinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma programı WhatsApp'ta bir çökme yaşandı. WhatsApp kullanıcıları uygulama üzerinden herhangi bir gönderi yapamazken, arama özelliğini de kullanamıyor.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'DA ÇÖKTÜ

Öte yandan sıkça kullanılan sosyal medya platformu Instagram ve Facebook'da da çökme yaşandı.

PEKİ NEDEN GİRİLEMİYOR?

Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamadığı problemler arasında yer aldı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Instagram giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NEDEN OLUR?

Instagram Akış Yenilemedi hatası genellikle internet bağlantınız ile ilgili bir problemden kaynaklanan sorundur. Facebook'un alt yapı çalışmalarından dolayı ara sıra Instagram Akış Yenilemedi hatası ile karşılaşabilirsiniz. Son zamanlarda görülen çökme olayları. Instagram'a erişim sorunu olduğunda da Instagram Akış Yenilemedi hatasını görebilirsiniz.

WHATSAPP HAKKINDA

WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.

Whatsapp Instagram ve Facebook çöktü mü? WHATSAPP INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

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