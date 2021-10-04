Son dakika: Whatsapp Instagram ve Facebook’a erişim sağlanamıyor! Whatsapp Instagram ve Facebook çöktü mü? Whatsapp mesajları neden iletilmiyor?

WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA: EN KISA SÜREDE GÜNCELLEME GÖNDERECEĞİZ

Konuyla ilgili olarak WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.