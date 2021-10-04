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Beyaz Saray: Çin'in Tayvan'a karşı provokatif eylemlerinden endişeliyiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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Beyaz Saray: Çin’in Tayvan’a karşı provokatif eylemlerinden endişeliyiz

Beyaz Saray, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 52 savaş uçağının, Tayvan’ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girmesini "provokatif" bir eylem olarak nitelendirerek, Çin'in Tayvan'a karşı tutumundan dolayı "endişeli" olduklarını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye girmesine ilişkin Psaki, "Çin'in Tayvan yakınlarındaki provokatif askeri eylemlerinden dolayı endişeliyiz. İstikrarı bozma riski taşıyan ve yanlış hesaplar içeren bu eylemler bölgesel barış ve istikrarı baltalamaktadır." ifadesini kullandı.

Psaki, Çin'e Tayvan'a karşı askeri, diplomatik ve ekonomik baskıyı bitirme çağrısı yaptı. Psaki, Tayvan'a olan desteklerini sürdüreceklerini ve bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini kaydetti.

Öte yandan Kuzey Kore'nin yaptığı balistik füze denemelerinin de farkında olduklarını belirten Psaki, "Kuzey Kore'ye ön şartsız görüşmeye hazır olduğumuzu bildirdik ancak bir yanıt alamadık." dedi.

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