WP ve Instagram ne zaman düzelecek? WhatsApp ve Instagram sorunu bugün düzelir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde de kısmen hissedilmekte. Yaşanan sorunun ne zaman düzeleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, WP ve Instagram ne zaman düzelecek? WhatsApp ve Instagram sorunu bugün düzelir mi? İşte ilk açıklamalar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal Medya kullanıcıları dünya genelinde Instagram ve Facebook'a erişim sağlayamıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da erişim sorunu yaşanan platformlar arasında yer alıyor...

Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor.