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Whatsapp Instagram ve Facebook çöktü mü? Whatsapp ve Instagram neden açılmıyor?

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Giriş: 04.10.2021 19:16
Dünya genelinde sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor. Türkiye genelinde 18.44 itibarıyla kullanıcılar üç platforma da ulaşamazken konuya ilişkin ilk resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından geldi. Whatsapp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? İşte detaylar...
Whatsapp Instagram ve Facebook çöktü mü?
Whatsapp Instagram ve Facebook çöktü mü?
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