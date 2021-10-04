Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den İran’a tepki: Kimsenin bize...

"BÖLGEDEKİ İSTİKRARIN SAĞLANMASINDA TÜRKİYE VE RUSYA'YA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"



Bölgedeki istikrarın sağlanmasında Türkiye ve Rusya'ya büyük görev düştüğünü ifade eden Aliyev, "Yani bu format bize yeter. Ermenistan da bu formata katılacak, çünkü başka yolu yok, artık gerçek bu. Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin son açıklamaları da destekliyoruz. Türk-Rus işbirliği bölgemizde istikrarın garantörüdür. Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanlarının son görüşmesinde Ermeni-Azerbaycan ilişkileri ele alındı ve hem Türkiye hem de Rusya ile sürekli temas halindeyiz. Başkan olarak her zaman temas halindeyim" dedi.