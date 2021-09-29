ABD’den hamilelere flaş Kovid-19 aşısı uyarısı

Kurumun yayınladığı verilere göre hamileyken en çok aşı olan kesim yüzde 45,7 ile Asya kökenliler iken bu oran siyahlarda yalnızca yüzde 15,6 oldu.

27 Eylül'e kadar ülkede 125 bin hamile Kovid-19'a yakalandı, bunların 22 bini yoğun bakımda tedavi gördü ve 161'i hayatını kaybetti.