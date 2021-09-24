Koronavirüs ile ilgili çarpıcı iddia! İşte ilk çıktığı yer ve tarih... Flaş Çin ve Trump detayı

ABD Dışişleri Bakanlığının eski Çin Başdanışmanı Miles Yu, turnuvadaki bazı Fransız, Alman ve Amerikan atletlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) benzeri belirtiler gösteren bir hastalık geçirdiğini ancak virüs için test yaptırmadığını söyledi.