Koronavirüs ile ilgili çarpıcı iddia! İşte ilk çıktığı yer ve tarih... Flaş Çin ve Trump detayı
Dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan corona virüs (Kovid-19) ile ilgili çarpıcı bir iddia Çin'den geldi. Wei Jingsheng adlı Çinli muhbir, koronavirüsün varlığı konusunda tarih vererek Donald Trump yönetimini uyardığını öne sürdü. İddiasını bir ileri seviyeye taşıyan muhbir Jingsheng, dünyanın dikkatini çekmeden Çin'in Kovid-19 bilerek yaydığını açıkladı.
Eskiden Çin Komünist Partisi'nde yer alan muhabir Wei Jingsheng, Çin'in Ekim 2019'daki büyük bir askeri turnuvayı dünyanın ilk 'süper bulaştırma' etkinliği olarak kullandığını iddia etti.
Jingsheng, Avustralya Sky News tarafından hazırlanan, "Wuhan'da aslında neler oldu?" belgeselinde bu iddiaları ortaya attı.
Jingsheng, Çin Komünist Partisi'nin "Dünya Askeri Oyunları" etkinliğini virüsü yaymak için kullandığını, 'Çin hükümetinin biyolojik silahlar gibi bazı garip silahları kullanma olasılığını bildiğini' iddia etti.
ABD Dışişleri Bakanlığının eski Çin Başdanışmanı Miles Yu, turnuvadaki bazı Fransız, Alman ve Amerikan atletlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) benzeri belirtiler gösteren bir hastalık geçirdiğini ancak virüs için test yaptırmadığını söyledi.
Çin, ilk 'sebebi bilinmeyen zatürre' vakasını Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) 31 Aralık tarihinde bildirdi ancak ilk vakaların kasım ayı ortasına kadar gittiğine ilişkin birçok rapor bulunuyor.
"TRUMP'IN HABERİ VARDI"
Bu tarih, Jingsheng'in ABD'li yetkililere virüs konusunda uyarıda bulunduğunu söylediği tarihle örtüşüyor.
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