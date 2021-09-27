27 Eylül 2021, Pazartesi
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Gebelerde aşı pişmanlığı | Hamileler neden aşı olmuyor? Başhekimden canlı yayında kritik uyarı
Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda olan hamilelerin tamamı aşısız. Peki gebeler neden aşı olmaktan korkuyor? Anne adayları ne yapmalı? Gebeliğin hangi aşamasında aşı olmalı? Çocuklar etkilenir mi? Hamilelere hangi aşıyı tercih etmeli? Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.