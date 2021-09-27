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Gebelerde aşı pişmanlığı | Hamileler neden aşı olmuyor? Başhekimden canlı yayında kritik uyarı

A Haber
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Giriş: 27.09.2021 12:31
Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda olan hamilelerin tamamı aşısız. Peki gebeler neden aşı olmaktan korkuyor? Anne adayları ne yapmalı? Gebeliğin hangi aşamasında aşı olmalı? Çocuklar etkilenir mi? Hamilelere hangi aşıyı tercih etmeli? Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Gebelere kritik uyarı GEBELERE KRİTİK UYARI
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Gebelere kritik uyarı
Gebelere kritik uyarı
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