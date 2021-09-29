Güney Kore firmaları Samsung ve LG ithalatı yasaklandı! İran’dan son dakika kararı

EV ALETLERİ İTHALATI YASAKLANDI

İran lideri Hamaney, Reisi'ye yazdığı mektupta ithalatın "yerli üreticinin belini kırdığını ve bunun önünün alınması" talimatı verdi. Reisi de ilgili bakanlıklara Güney Koreli iki şirketten yapılan ev aletleri ithalatının yasaklandığını içeren kararı tebliğ etti.