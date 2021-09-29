Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 15 ilde yüzde 75’i geçti

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 71,35 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 86,60 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 129 bin 219'a yükseldi.