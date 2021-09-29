Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamaları! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yeni kısıtlama olacak mı? Yüz yüze eğitim...
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplandı. Bakan Koca kritik toplantının ardındanyazılı açıklama yapıldı. Bilim Kurulu toplantısında hangi kararlar alındı? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yeni kısıtlama kararı alındı mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? HES kodu yerine aşı kartı zorunlu mu olacak? İşte detaylar...
Yüz yüze eğitim, yerli aşıda son durum ve koronavirüs gündemindeki son gelişmelere ilişkin düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklamada bulundu.
GEVŞEKLİK VAKA SAYILARINA YANSIYOR
Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Son günlerde tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına yansıyor. Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak bugün tedbirlere daha sıkı uymalıyız." ifadelerini kullandı.
AŞI KARTI GELECEK Mİ?
Bakan Koca "Birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur." ifadelerini kullandı.
HES KODU YERİNE AŞI KARTI GELECEK Mİ?
HES kodu yerine aşı kartı sorgulamasının başlayacağı iddiaları sonrasında gözler bugün Bilim Kurulu'nda olacak. Aşılama çalışmalarına teşvik kapsamında daha önce birçok alanda aşı olmayanlardan negatif PCR testi talep edileceği duyurulmuştu.
DÜNÜN VAKA TABLOSU
Son 24 saatte 356 bin 661 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 336 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,45 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 108 milyon 734 bin 111'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 428 bin 209 doz aşı uygulandı.
İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı da il bazında 11-17 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
"Trabzon 538,61, Malatya 485,64, Rize 476,25, Kayseri 472,26, Kastamonu 461,77, Kırıkkale 433,08, Elazığ 416,18, Yozgat 404,92, Erzincan 400,97, Karaman 399,73, Sivas 394,72, Bayburt 393,11, Tokat 377,85, Zonguldak 361,63, Konya 352,57, Ankara 343,08, Kütahya 337,44, Niğde 322,84, Gümüşhane 317,57, Düzce 316,42, Bolu 310,99, Kilis 309,54, Sakarya 307,58, Çorum 301,63, Eskişehir 301,63, Nevşehir 300,69, Karabük 298,42, Aksaray 298,34, Kırşehir 297,48,
Erzurum 290,53, Bingöl 280,73, Artvin 273,74, Sinop 273,49, Samsun 271,22, Adıyaman 267, 37, Giresun 266,09, Kocaeli 260,91, Bilecik 259,7, Çankırı 244,25, Ordu 236,41, Muş 234,97, İstanbul 229,92, Afyonkarahisar 228,11, Bartın 223,64, Gaziantep 214,88, Amasya 212,82, Batman 205,07, Kahramanmaraş 202,37, Bitlis 182,91, Kars 169,17, Ağrı 168,46, Osmaniye 166,62, Şanlıurfa 165,8, Uşak 161,6, Hatay 151,9, Diyarbakır 154,48, Tunceli 149,8, Adana 148,67, Yalova 145,26,
Tekirdağ 142,54, Mardin 138,76, Manisa 137,46, Bursa 135,86, Isparta 125,82, Hakkari 122,99, Iğdır 115,74, Burdur 111,95, Ardahan 130,99, Denizli 96,36, Çanakkale 88,08, Edirne 82,4, Kırklareli 82,1, Balıkesir 80,87, Siirt 74,91, Mersin 68,92, Şırnak 54,11, İzmir 49,58, Antalya 47,29, Van 46,81, Aydın 45,48, Muğla 43,17."
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