Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika açıklamaları! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yeni kısıtlama olacak mı? Yüz yüze eğitim...

DÜNÜN VAKA TABLOSU



Son 24 saatte 356 bin 661 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 336 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,45 olarak kayıtlara geçti.