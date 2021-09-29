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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosu | 29 Eylül 2021 vefat ve aşılama rakamları

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren tabloyu duyurdu. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloyu sosyal medya hesabından yorumladı. İşte sağlık haberinin detayları...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren tabloyu açıkladı.

29 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 386 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 227 oldu.

Bir günde toplam 355 bin 442 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 31 bin 18 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 71,35 oldu.

Son 24 saatte koronavirüsten... SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSTEN...

1. doz ortalaması yüzde 86,60 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 129 bin 219'a yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Amasya, Eskişehir, Ordu, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 45,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayısında 20 binin altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30 bine yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır" dedi.

27 EYLÜL

26 EYLÜL

25 EYLÜL

24 EYLÜL

23 EYLÜL

22 EYLÜL


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