Koronavirüs aşısının önemi kanıtlandı! ’Süper İnsan’ bağışıklığı

Tam da bu noktada doğal bağışıklığı olan biri aşılanırsa, aşı, bağışıklık sisteminin koronavirüs hafızasını güçlendirir.

Sonuç olarak, bir kişi Covid iyileştikten sonra aşılandığında, aşı bağışıklık sistemine bu virüsün ciddi bir sorun olduğuna dair bir sinyal görevi görür ve bağışıklık sistemi buna karşı korunmak için daha fazla kaynak ayırması gerekir.