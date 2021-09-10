ABD’de Türkiye düşmanları yine sahnede! FETÖ tabanlı dernekten Baykar’a boykot çağrısı

BAYKAR'I DAHA ÖNCE DE ENGELLEDİLER

Bu gelişimi bir tehdit unsuru olarak gördüklerini aktaran Türk Demokrasi Projesi, daha önce de GPS teknolojilerinde gelişmiş bir firma olan Garmin'in, Baykar'a ürün satışını engellediklerini ve bunun karşılığında şirketi takdir ettiklerini doğruladı.

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