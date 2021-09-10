İngiltere’de Müslüman milletvekili Zarah Sultana’ya İslamofobik ve ırkçı saldırı! Gözyaşları içinde anlattı

Kendisine gönderilen İslamofobik ve ırkçı yazılardan örnekler okuyan Sultana, şöyle devam etti:

"Örneğin, bir kişi bana şöyle yazdı: 'Sultana, sen ve senin Müslüman güruhun insanlık için gerçek bir tehlikesiniz', bir diğeri gittiğim her yerde 'kötü şey olduğumu' yazdı ve yakın zamanda, 'Avrupa sizi kusacak.' dedi. Üçüncüsü bana 'terör sempatizanı ve dünyanın pisliği' dedi ve bu onların parlamenter olmayan dillerinden arındırılmış olanlar."

Sultana, Müslüman bir kadın olmanın, açık sözlü olmanın, solcu olmanın, ırkçılık ve nefret barajına maruz kalmak olduğunu keşfettiğini dile getirdi.

Bazılarının, kendisine "doğduğu ülkenin düşmanı" ve oraya "ait değilmiş gibi" davrandığını belirten Sultana, bir mektupta "Irkçılığa dayanamıyorsan, belki de memleketine geri dönersen daha mutlu olursun, yabancı!" diye yazıldığını aktardı.