Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 200 milyonu geçti

İyileşenlerin sayısı Fransa'da 6 milyon 464 bin 416, Rusya'da 6 milyon 340 bin 151, İngiltere'de 5 milyon 696 bin 593, Arjantin'de 4 milyon 912 bin 390, Kolombiya'da 4 milyon 758 bin 983 ve İspanya'da 4 milyon 516 bin 279'a ulaştı.