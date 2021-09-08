Koronavirüs için sonbahar uyarısı: Aşısızların aşılılara göre hastaneye yatma ihtimali 10 kat daha fazla
Almanya’da Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasında mevcut durumda ülke genelinde aşılamanın artmaması durumunda dördüncü dalganın sonbaharda geleceği vurgulandı. Enstitü Başkanı Lothar Wieler ise aşı olmayanların Kovid-19'dan hastanelik olma ihtimalinin aşı olanlara göre 10 kat daha fazla olduğunun altını çizdi.
Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en güçlü silahın aşı olduğuna dikkati çekerek, "Mevcut aşılanmayı büyük ölçüde artırmazsak, dördüncü dalga sonbaharda zirve yapabilir." uyarısında bulundu.
SONBAHARDA ZİRVE UYARISI
Wieler, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, hastanede tedavi görmesi gereken hasta sayısının arttığını bildirdi.
Kovid-19 ile mücadelede en güçlü silahın "aşı" olduğuna dikkati çeken Wieler, "Mevcut aşılanmayı büyük ölçüde artırmazsak, dördüncü dalga sonbaharda zirve yapabilir." dedi.
AŞI OLMAYANLARIN HASTANEYE YATMA İHTİMALİ AŞILILARA GÖRE 10 KAT DAHA FAZLA
Wieler, aşı olmayanların Kovid-19'dan hastanelik olma ihtimalinin aşı olanlara göre 10 kat daha fazla olduğunu vurgulayarak, daha çok insanın aşılanmasının salgının sona ermesine yardımcı olacağına işaret etti.
Kovid-19 aşılarının, yılın ocak-temmuz döneminde yaklaşık 77 bin kişinin hastane ve 20 bin kişinin yoğun bakım ünitelerine yatışını önlediğini belirten Wieler, aynı dönemde aşıların 700 binden fazla yeni Kovid-19 vakasını ve 38 bin ölümü de önlediğini belirtti.
Wieler, bunu "Kovid-19 aşısının başarısı" olarak nitelendirerek, "Aşı olabilecek ancak henüz aşılanmamış herkes, lütfen aşı olun." çağrısı yaptı.
ALMANYA'DA NÜFUSUN YÜZDE 70'İNİ AŞILAMA HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN AŞI HAFTASI İLAN EDİLDİ
Öte yandan, Almanya'da hükümet, daha önce de sık sık normalleşmeye dönüşün tek yolunun aşılama olduğunu açıklamıştı. Ancak ilkbaharda hızlanan aşılamalar son dönemde yavaşlamaya başladı.
Almanya'da devam eden aşı kampanyasında ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 65,9'u en az bir doz, yüzde 61,7'si de 2 doz aşı oldu.
Alman hükümeti, Eylül sonuna kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor. Alman hükümeti aşı hedefine ulaşmak için gelecek hafta ülke çapında aşı haftası ilan etti. Gelecek hafta boyunca alışveriş merkezlerinde, büyük iş yerlerinde, tren istasyonlarında özel ekiplerle aşılama çalışmaları yapılacak.
ALMANYA'DA SALGINLA MÜCADELEDE KRİTER HASTANEYE YATIRILAN KİŞİ OLARAK DEĞİŞİYOR
Alman Federal Meclisinden salı günü geçen yasa değişikliğiyle, Almanya artık salgınla mücadele önlemleri açısından en belirleyici kriter olarak vaka sayılarını değil hastaneye yatırılan kişi sayısını dikkate alacak.
Yasa değişikliğiyle, son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı, yoğun bakım kapasitesi ve aşılanmış kişi oranı gibi kriterler, salgın önlemlerinde belirleyici olacak.
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