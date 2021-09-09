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Sağlık Bakanlığı 9 Eylül 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Sağlık Bakanlığı 9 Eylül 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanlığı 9 Eylül 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

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İŞTE GÜNÜN VAKA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 322 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,05, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 63,80 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 100 milyon 267 bin 925'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 685 bin 318 doz aşı uygulandı.

ACI HABERİN SAYISI AZALDI

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Vaka sayımız 23 bin 846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT TABLOLAR

8 EYLÜL

7 EYLÜL

6 EYLÜL

5 EYLÜL

4 EYLÜL

3 EYLÜL

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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