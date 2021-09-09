Sağlık Bakanlığı 9 Eylül 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 322 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,05, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 63,80 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 100 milyon 267 bin 925'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 685 bin 318 doz aşı uygulandı.

ACI HABERİN SAYISI AZALDI

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Vaka sayımız 23 bin 846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz." ifadelerini kullandı.