Taliban'dan kadınlara flaş çağrı! 'Evden çıkmayın' çağrısında bulunmuşlardı
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ülkedeki güvenlik tam anlamıyla sağlanıncaya kadar kadınlara evden çıkmamaları çağrısında bulunmuştu. Edinilen son bilgiye göre Taliban Sözcülerinden Zabihullah Mücahid kadın sağlık çalışanlarına 'geri dönün' dedi.
Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkdede güvenlik sağlanana kadar kadınlara evden çıkmayın uyarısında bulunmuştu.
Edinilen son bilgiye göre; Taliban Sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık personelinin görevlerine devam etmeye çağırıldığını açıkladı.
Mücahid, paylaşımında, yeni yönetimin, kadın sağlık çalışanlarının işlerine devam etmeleriyle ilgili bir sorunu olmadığını vurgulayarak "Sağlık Bakanlığı, illerdeki ve başkentteki tüm kadın çalışanları işlerine devam etmeleri konusunda bilgilendiriyor." ifadesini kullandı.
"KADINLARA EVDEN ÇIKMAYIN TAVSİYESİ"
Sözcü Mücahid, Afganistan'daki kadınların ülkede güvenliğin tam anlamıyla sağlanıncaya kadar kadınlara evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunmuş ancak bu durumun "geçici bir prosedür" olduğunu söylemişti.
Afganistan'da Taliban'ın kadınların özgürlüklerinde kısıtlamalara gideceğine dair endişelerle ilgili ise Mücahid, yeni yönetimin kamudaki kadın çalışanların işlerine dönmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini duyurmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Exxen Şampiyonlar ligi fiyatı ne kadar? Exxen üyelik paketi kaç TL? İşte fiyat listesi...
- DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir? DSİ işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İŞKUR ile başvurular...
- Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
- Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...
- ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
- Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
- Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?
- KYK başvuruları için kritik tarih... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?
- MEB son dakika: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?