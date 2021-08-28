Taliban’dan kadınlara flaş çağrı! ’Evden çıkmayın’ çağrısında bulunmuşlardı

"KADINLARA EVDEN ÇIKMAYIN TAVSİYESİ"

Sözcü Mücahid, Afganistan'daki kadınların ülkede güvenliğin tam anlamıyla sağlanıncaya kadar kadınlara evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunmuş ancak bu durumun "geçici bir prosedür" olduğunu söylemişti.