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Dünyanın korktuğu başına geldi! Taliban Amerikan askeri teçhizatı ile böyle gözdağı verdi

ABD'nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdi. Taliban,'zafer yürüyüşü'nde ele geçirdiği silahların hepsini sergiledi. Gözdağı olarak nitelendirilen görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. Peki Taliban hangi ABD silahlarına sahip oldu? İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 25.08.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 14:39
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Dünyanın korktuğu başına geldi! Taliban Amerikan askeri teçhizatı ile böyle gözdağı verdi

Dünya, günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmeleri konuşuyor. Taliban 10 gün içinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi ve ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü sağladı.

Kabil'deki tahliye faaliyetleri sürerken, ABD'nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban'ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdiği tahmin ediliyordu.

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Dünyanın korktuğu başına geldi! Taliban Amerikan askeri teçhizatı ile böyle gözdağı verdi

Günlerdir ABD medyasının gündeminde olan bu şüphe gerçek oldu. Taliban'ın bu silahlara sahip olduğu son birkaç gündür gelen görüntüler ile kanıtlandı.

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Dünyanın korktuğu başına geldi! Taliban Amerikan askeri teçhizatı ile böyle gözdağı verdi

Dün ise Taliban, oldukça ilginç bir adım attı. Bir zafer yürüyüşü düzenleyen örgüt, bu silahları sergiledi ve tabiri caizse gözdağı verdi.

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Dünyanın korktuğu başına geldi! Taliban Amerikan askeri teçhizatı ile böyle gözdağı verdi

Söz konusu görüntülerde Taliban'ın çok sayıda zırhlı araca sahip olduğu görülüyor. Taliban'ın propaganda kolu tarafından yayınlanan görüntülerde Taliban militanları ABD yapımı yeni silahlarıyla poz veriyor.

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Dünyanın korktuğu başına geldi! Taliban Amerikan askeri teçhizatı ile böyle gözdağı verdi

Söz konusu görüntülere göre, Taliban militanlarının artık gece görüş gözlüğü ile tamamlanmış yeni üniformaları da var.