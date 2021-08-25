Taliban’dan korkunç bir infaz daha: Görüntüleri eski bakan yayınladı! Kadınlara çağrı yaptılar

"ONLARIN YETENEKLERİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Çok sayıda Batılı ülke 15 Ağustos'ta Taliban Kabil'e girdiğinden beri vatandaşlarını, kendileri için çalışmış Afganları ve Afgan insan hakları savunucularını ülkeden çıkarabilmek için zamanla yarışıyor.

Ülkeden ayrılmak için havalimanına gitmeye çalışan çok sayıda kişi Taliban tarafından engelleniyor ve zaman zaman izdiham yaşanıyor. Mücahit, ülkede medya, hastaneler, okullar, yerel yönetimler ve üniversitelerin tekrar işlemeye başladığını da ekledi.

Basın toplantısında BBC'nin sorusuna yanıt veren Mücahit, ABD askerlerinin çekilmesi için belirlenen tarih olan 31 Ağustos'un esnetileceğini düşünmediğini de belirtti. Bu sürenin yabancı ülke vatandaşlarını tahliye etmek için yeterli olduğunu, Afganların tahliyesine ise karşı çıktıklarını ekledi.

Ülkedeki büyükelçiliklerin güvenliği konusunda da garanti verdiklerini söyleyen Mücahit, diğer ülkelere büyükelçiliklerini kapatmama çağrısı yaptı.