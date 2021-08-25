Taliban'dan korkunç bir infaz daha: Görüntüleri eski bakan yayınladı! Kadınlara çağrı yaptılar
Taliban'ın 'genel af' ilan etmesine rağmen ülkeden infaz görüntüleri gelmeye devam ediyor. Taliban militanlarının çocukları da öldürdüğünü belirten Afganistan eski İçişleri Bakanı, Twitter hesabından bu olaya dair fotoğraf paylaştı. Öte yandan Taliban, Afganistan'da çalışan kadınların "geçici bir süre" evden çıkmaması gerektiğini açıkladı.
Dünya 10 gün içinde Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan gelen haberlere kilitlenmiş durumda.
20 yıl sonra ülkenin yönetimini fiilen devralan Taliban ılımlı açıklamalar yapsa da ülkeden Taliban'ın eski dönemini aratmayacak haberler gelmeye devam ediyor.
Afganistan eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi, Taliban'ın ülkedeki infazlara devam ettiğini ve kurbanlar arasında çocukların da olduğunu açıkladı.
Mart ayında eski Afganistan cumhurbaşkanı Eşref Ghani tarafından görevden alınan Mesud Andarabi, Twitter hesabı üzerinden öldürülmüş bir çocuğun fotoğrafını da paylaştı.
Andarabi tarafından yayınlanan bir başka görüntüde vücudu kanla kaplı ölü bir yaşlı adam görülüyor.Eski bakan Taliban, Andarab'da haksız yere ev aramaları yapıyor, insanları sebepsiz yere yakalıyor ve masum vatandaşları öldürüyor. Sonuç olarak, insanlar hayatlarını, onurlarını, haysiyetlerini ve mallarını korumak için vahşete karşı çıkmak zorunda kaldılar' diyerek Taliban'a karşı olan direnişin artarak devam edeceğini savundu.
KANDINLARA ÇAĞRI: EVDE KALIN
Başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında konuşlan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit "Güvenlik güçlerimiz kadınlarla muhatap olma konusunda eğitim almamıştı, bazıları kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmiyor. Bu karar kadınların kötü muamele görmesini engellemek için" dedi.
Mücahit, geçici bir süreliğine evde tutulacak kadınların işlerinden çıkarılmayacağını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını öne sürdü.
BBC'ye konuşan kadınlar ise çalışma haklarının kalıcı olarak engellendiğinden endişeli.
Bazı kadınlar işe gittiklerinde artık orada çalışmadıklarının kendilerine bildirildiğini aktarırken bazı kadınlar da "Erkek bir akrabanızı getirin, işinizi ona devredin" dendiğini söylüyor.
Taliban ülkedeki Afganların Kabil Havalimanı'na erişmesine artık izin vermeyeceklerini de açıkladı. Mücahit, bölgedeki kaos nedeniyle Afgan vatandaşlarının havalimanına gitmesine izin veremeyeceklerini belirtti.
Havalimanı etrafında bekleyen kalabalıkların evine dönmesi gerektiğini söyleyen Mücahit, bu kişilerin güvende olacağını garanti ettiklerini duyurdu.
ABD'nin insanları havalimanına davet etmeye devam ettiğini söyleyen Mücahit, "Amerikalılardan talebimiz, Afganları ülkeyi terk etmek için cesaretlendirmemeleri" dedi ve ekledi:
"ONLARIN YETENEKLERİNE İHTİYACIMIZ VAR"
Çok sayıda Batılı ülke 15 Ağustos'ta Taliban Kabil'e girdiğinden beri vatandaşlarını, kendileri için çalışmış Afganları ve Afgan insan hakları savunucularını ülkeden çıkarabilmek için zamanla yarışıyor.
Ülkeden ayrılmak için havalimanına gitmeye çalışan çok sayıda kişi Taliban tarafından engelleniyor ve zaman zaman izdiham yaşanıyor. Mücahit, ülkede medya, hastaneler, okullar, yerel yönetimler ve üniversitelerin tekrar işlemeye başladığını da ekledi.
Basın toplantısında BBC'nin sorusuna yanıt veren Mücahit, ABD askerlerinin çekilmesi için belirlenen tarih olan 31 Ağustos'un esnetileceğini düşünmediğini de belirtti. Bu sürenin yabancı ülke vatandaşlarını tahliye etmek için yeterli olduğunu, Afganların tahliyesine ise karşı çıktıklarını ekledi.
Ülkedeki büyükelçiliklerin güvenliği konusunda da garanti verdiklerini söyleyen Mücahit, diğer ülkelere büyükelçiliklerini kapatmama çağrısı yaptı.
TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
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